La respuesta de Emiliano Amor por pregunta sobre el caso licencias de conducir

El defensa de Colo Colo Emiliano Amor fue consultado por la imputación de 18 jugadores por supuestas licencias de conducir irregulares y entregó una escueta respuesta al respecto.

"El tema de la licencia lo tiene que ver el club o los jugadores que tienen que ir", señaló en conferencia de prensa.

Este martes se dio a conocer que los futbolistas involucrados deben ir a declarar a la Fiscalía de O'Higgins por el supuesto hecho ocurrido en la comuna de Nancagua.

Colo Colo: 18 jugadores deben declarar en Fiscalía https://t.co/7Sm1AtZP9x pic.twitter.com/J0qcoUXWko — Al Aire Libre (@alairelibrecl) April 30, 2024

La llegada de Aníbal Mosa a la presidencia de Blanco y Negro

Emiliano Amor también se refirió al regreso de Aníbal Mosa a la presidencia de Blanco y Negro y lo valoró por la cercanía del dirigente con los futbolista, aunque valoró a todo el directorio por la ayuda que recibió en su larga lesión en 2023.

"Sabemos que cambió la presidencia, el directorio sigue siendo el mismo y viene hace un año, lo único que cambió es que Aníbal es el presidente. Obviamente a él lo conocemos, sabemos que es cercano al jugador, que le importa que el plantel esté bien, así que contentos de que él esté en la presidencia", sostuvo.

"Cuando me pasó lo del año pasado (su lesión que lo tuvo casi todo el año fuera) todo el directorio respondió, así que solo estamos contentos. Ojalá que podamos llegar a hacer un camino, armar un proyecto, los dirigentes, jugadores, presidente, cuerpo técnico. El (Aníbal Mosa) debe marcar el camino y nosotros acompañar y dar lo mejor", añadió.

Sobre su renovación de contrato, señaló: "Aún no he conversado nada con los dirigentes, tampoco con el cuerpo técnico, pero estoy muy cómodo y feliz en Colo Colo, me bancaron en los malos momentos, como el año pasado. Disfruté con los hinchas los buenos momentos, me gustaría seguir ganando títulos. Estamos a 15 minutos de mi quinto título en el club, así que estoy muy feliz y espero que sigamos el camino juntos", cerró sobre el tema.

Lo deportivo

Por otra parte, Amor habló de la falta de gol en muchos partidos del "Cacique", aunque valoró que ante Unión La Calera se les haya abierto el arco, en la victoria por 3-1.

"Siempre es un tema colectivo, si al jugador no le llega bien la pelota es mucho más difícil, pero lo que sí mejoramos es en las oportunidades que tuvimos, pudimos hacer goles. Lo importante es tener situaciones de gol, es lo que nos lleva a ganar".

Damián Pizarro fue la figura del triunfo de Colo Colo ante Unión La Calera https://t.co/7rCfubZP8F pic.twitter.com/f4LVDdJtB1 — Al Aire Libre (@alairelibrecl) April 29, 2024

También comentó si tienen esperanzas de ser campeón: "Como en la primera fecha, faltan muchos partidos y puntos, y tenemos la misma esperanza que en la primera fecha", añadió.

Los "albos" visitan este sábado a las 15:00 horas (19:00 GMT) a Cobresal en El Salvador, por la Fecha 11 del Campeonato Nacional.