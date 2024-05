Williams Alarcón se confiesa: "Mi sueño es jugar en Colo Colo y tener continuidad"

La noche de lunes 20 de mayo, Williams Alarcón se confesó sobre su paso por Colo Colo, además de dar detalles de su presente en Huracán y su futuro.

Y a pesar de tener 23 años, el volante formado en Macul ya tuvo experiencias en el fútbol euroepeo (CD Ibiza en 2023) y completa su segunda temporada en el fútbol argentino, siendo titular en el 'Globo' y uno de los considerados por Ricardo Gareca en la selección chilena, de cara a la Copa América 2024.

Sin embargo, no olvidó sus años en el 'Cacique', acumulando 42 presencias oficiales en 4 años, entre 2018 y 2021, siendo parte del plantel que se salvó del descenso, citado hasta en su duelo crucial.

"Mi sueño es jugar en Colo Colo y tener continuidad", fue parte de las interesantes frase que lanzó el mediocampista, en contacto con el programa "De fútbol se habla así" de la cadena DirecTV Sports.

Williams Alarcón @cahuracan: "Mi sueño es jugar en Colo Colo y tener continuidad. En el momento que estuve con Gustavo Quinteros yo quería jugar pero él optaba por otras opciones. Le dije que quería jugar y no estar en la banca". #DFSHAChile pic.twitter.com/P76tAROypE — DSPORTS Chile (@DSportsCL) May 21, 2024

EL FUTURO DE ALARCÓN

A pesar de no esconder su nostalgia por el club que lo formó, también proyctó su nivel más alla del presente en Argentina y no le cierra las puertas a un cambio de club o volver al Viejito Continente, aunque ya no quizás a Ibiza, en el ascenso español, sino optar por un club de nayor categorñia.

"Si es Boca o River Plate, uno lo pensaria, pero creo que estoy en edad para partir a Europa. Me quedó esa espinita clavada y esa chance de poder estar mucho más años allá (en el fútbol europeo)", agregó sobre esa arista.