Histórico de Colo Colo aseguró que ve "incómodo" a Carlos Palacios y apuntó a Jorge Almirón

El histórico exjugador de Colo Colo Leonel Herrera Rojas analizó el último partido del "Cacique" contra Palestino (2-0) y analizó el rendimiento de Carlos Palacios, quien salió reemplazado en los 62 minutos.

"Creo que no está jugando feliz en la posición actual. Su puesto es otro... Pero eso lo tendría que conversar con el técnico. No puede amurrarse o enojarse con los compañeros, ellos no tienen la culpa. El que dirige es el técnico, él ve dónde pueden jugar. Hace rato que lo veo incómodo en la posición que juega", señaló.

La persona de la izquierda es Leonel Herrera Rojas (Crédito: Photosport)

Además, recordó los inicios de la "joya" en Unión Española: "Ahí tenía otro puesto, por eso figuraba más y llegó al extranjero. Puede que esté incómodo jugando en esa posición, creo que ese es el problema".

Los "albos" tiene su próximo partido este sábado a las 15:00 horas (19:00 GMT) contra Deportes Iquique en el Estadio Tierra de Campeones.