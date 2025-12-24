El mercado de pases se va moviendo alrededor de todo el mundo con algunos de los chilenos en el exterior como protagonistas, siendo este el caso del volante nacional Williams Alarcón y Boca Juniors, por quien el elenco Xeneize rechazó una millonaria oferta desde el fútbol mexicano.

Alarcón vivió un 2025 sin mucha regularidad en Boca y la posibilidad de que su carrera tome un nuevo rumbo para la próxima temporada es factible, aunque en el conjunto argentino no pretenden tampoco soltarlo fácil y así quedó en evidencia al negarse a un camión de dinero que fue ofrecido por el chileno.

⚽ Boca le dice que no a los millones de Necaxa por Williams Alarcón

Sobre esta situación con el ex Unión La Calera y Colo Colo, en el programa Un buen momento de la radio La Red en Argentina aseguraron que fue Necaxa el club mexicano que se acercó a Boca con un monto considerable de dinero para poder llevarse a Williams Alarcón.

La cifra en concreto desde el cuadro del Rayo, de acuerdo al citado medio, fue de cinco millones de dólares, dinero que igualmente fue rechazado por el Xeneize al considerar que pueden subir las exigencias para dejar partir al formado en el Cacique.

“Hay ofertas que llegaron, Alarcón es uno de los que apareció en el radar del Necaxa, el equipo mexicano que ofreció un préstamo con opción de compra por el 50% del pase que Boca lo rechazó. Dicen que la oferta fue flojita, sabiendo que dirán que no, casi 5 palos por Alarcón; Boca la rechazó y se queda”, explicaron en La Red sobre la fallida negociación por el chileno.

Williams Alarcón sigue en Boca a la espera de una nueva oferta que le permita partir/ © IMAGO

📊 Los números de Williams Alarcón en Boca este 2025