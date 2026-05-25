Datos Clave Messi pidió cambio: El argentino salió por sobrecarga en isquiotibial. Argentina lo revisará: El cuerpo médico de la elección le hará exámenes. Debut en Kansas: Argentina enfrenta a Argelia el 16 de junio en el Mundial.

Un sólo gesto en el Chase Stadium bastó para encender el pánico mundialista. Lionel Messi se tomó la cara posterior del muslo izquierdo, pidió el cambio al minuto 72 y caminó directamente al vestuario en pleno Inter Miami 6-4 Philadelphia Union.

La imagen era la que nadie quería ver: la mejor figura del fútbol planetario abandonando una cancha de la MLS a 23 días del debut de Argentina en el Mundial 2026 frente a Argelia en Kansas City. La preocupación recorrió Buenos Aires en minutos y obligó a respuestas rápidas.

Messi sintió una molestia y pidió el cambio | © Imago

Qué le pasó a Messi en su último partido

El último partido de las Garzas antes del parón por el Mundial venía con todos los condimentos. Messi arrancó como titular, asistió dos veces a Germán Berterame en una primera mitad eléctrica donde el marcador era un ida y vuelta permanente. A los 72 minutos, en pleno desarrollo del partido y con el resultado todavía abierto, el rosarino se desentendió de una jugada ofensiva, hizo una mueca y se llevó la mano al posterior izquierdo. No hubo golpe previo. No hubo barrida. Fue una carga muscular sentida en pleno movimiento, como tantas veces le ha ocurrido a futbolistas en el cierre de temporadas exigentes.

El reemplazo fue Mateo Silvetti, otro argentino del plantel de Javier Mascherano. Inter Miami terminó imponiéndose 6-4 en un encuentro que pasará a un segundo plano: el resultado final perdió protagonismo en el minuto exacto en que Messi enfiló al túnel sin mirar al banco. El propio cuerpo técnico de las Garzas reconoció después que la decisión fue precautoria, alineada con el calendario inmediato del jugador: la concentración con Argentina arranca en cuestión de días.

La primera noticia tranquilizadora llegó por escrito y desde el círculo más cercano a la Selección Argentina. Gastón Edul, el periodista que sigue a la Albiceleste con acceso permanente al cuerpo técnico, fue el encargado de bajar las pulsaciones. “Leo Messi pidió el cambio de manera preventiva porque se le cargó el isquiotibial. No tiene lesión muscular. No siguió cargando la zona ni arriesgando”, detalló Edul a través de sus redes sociales. La frase desactivó la alarma, aunque la Albiceleste todavía aguarda confirmación médica oficial.

El calendario para Messi y Argentina

🚨 ¿SE ENCENDIERON LAS ALARMAS CON MESSI? 🚨



Este es el momento exacto en el 73’ que Lionel Messi sintió la molestia, se tocó la parte posterior de la pierna y terminó pidiendo el cambio.



Las imágenes ya le están dando la vuelta al mundo y la preocupación crece en Argentina,… pic.twitter.com/02W7zrc7Q4 — Meme Rivera (@ElMemeRivera) May 25, 2026

El calendario es el que manda y conviene mirarlo en escalera para entender la verdadera magnitud del cuadro:

Lunes 25 de mayo: evaluación médica completa en Miami.

evaluación médica completa en Miami. 6 de junio: amistoso Argentina vs Honduras en Texas.

amistoso Argentina vs Honduras en Texas. 9 de junio: amistoso Argentina vs Islandia en Alabama.

amistoso Argentina vs Islandia en Alabama. 16 de junio: debut mundialista contra Argelia en Kansas City.

debut mundialista contra Argelia en Kansas City. 22 y 27 de junio: segundo y tercer partido de la fase de grupos.

Si la molestia es solo una carga, como sostiene Edul, Messi llegaría con tiempo a los dos amistosos previos y al debut con la Albiceleste. Si se confirma un desgarro clásico —escenario que el cuerpo médico no descarta del todo hasta los exámenes—, los plazos habituales rondan las tres semanas. Eso lo dejaría afuera de los amistosos y obligado a llegar a Kansas con lo justo, sin ritmo y sin garantías. La diferencia entre un escenario y otro es enorme.

El antecedente que la prensa argentina no olvida

La Albiceleste arrastra una memoria reciente con Messi y las molestias musculares. En el Mundial de Qatar 2022, el rosarino jugó la final con un edema en el isquiotibial, situación que se gestionó en silencio y se reveló después de la conquista. La diferencia ahora es que Messi tiene 38 años, dos temporadas con cargas distintas a las del Barcelona o el PSG y un cuerpo que avisa antes. La conducta del propio jugador en el Chase Stadium —pedir el cambio en vez de aguantar— es la mejor señal de que esta vez no quiere arriesgar nada.