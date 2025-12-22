La investigación por la tragedia en las inmediaciones del Estadio Monumental, dio este lunes un paso relevante. El tribunal resolvió las medidas cautelares tras la formalización de dos funcionarios de Carabineros, en una causa que sigue teniendo efectos directos en el entorno de Colo Colo y en el debate sobre seguridad en el fútbol chileno.

La resolución fija el escenario judicial de los próximos meses y marca un punto de inflexión en un proceso que avanza lejos de la cancha, pero con impacto permanente en el fútbol nacional.

⚖️ Colo Colo: tribunal dicta fallo tras formalización por muertes ocurridas en el Monumental

El 13° Juzgado de Garantía de Santiago resolvió este lunes tras la formalización de dos funcionarios de Carabineros por los hechos ocurridos el 10 de abril, en la previa del partido entre Colo Colo y Fortaleza por Copa Libertadores.

La Fiscalía Metropolitana Oriente imputó a los funcionarios por el delito de apremios ilegítimos con resultado de muerte, en una investigación que aborda el fallecimiento de Martina Riquelme y Mylan Liempi, quienes murieron luego de ser atropellados por un carro lanzagases durante un operativo policial en las afueras del Estadio Monumental.

Durante la audiencia, el Ministerio Público expuso peritajes técnicos, informes especializados y declaraciones de testigos para sustentar la imputación. Con esos antecedentes, el tribunal optó por descartar la prisión preventiva y definir un régimen de medidas cautelares mientras avanza la investigación.

🏟️ Cautelares, plazos y el escenario judicial que se abre

En la causa fueron formalizados el sargento Luis Rojo Salazar, conductor del vehículo policial involucrado, y el capitán Williams Enrique Froncoso, quien participaba del operativo desplegado en el perímetro del recinto albo. Ambos deberán cumplir arresto domiciliario total y arraigo nacional durante el desarrollo del proceso.

Junto con ello, el Juzgado de Garantía fijó un plazo de 120 días para el cierre de la investigación. En ese periodo se realizarán nuevas diligencias orientadas a reconstruir la dinámica del operativo y a precisar eventuales responsabilidades individuales, en una causa que continuará su curso en tribunales.