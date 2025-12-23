Colo Colo recibió un tremendo portazo en su búsqueda de fichar al portero argentino Esteban Andrada, jugador que fue pedido expresamente por el director técnico Fernando Ortiz con la idea de construir una sólida competencia por el arco del Popular.

Con este panorama, las opciones del Cacique son: buscar alguna alternativa más fuera del club o retener a los arqueros que tienen contrato, como Brayan Cortés y/o Eduardo Villanueva, que tienen posibilidades de salir a préstamo. Por el momento, el más seguro bajo los tres palos en el Monumental es Fernando De Paul.

❓ ¿Por qué se complicó la opción de Esteban Andrada en Colo Colo?

La opción de Esteban Andrada en Colo Colo se complicó porque el director deportivo de Real Zaragoza (actual club del arquero), Txema Indias, descartó de forma rotunda la partida del jugador, pese a que el futbolista está en calidad de préstamo en la escuadra española.

“Algo nos comunicó su representante sobre una posible salida, pero la respuesta es tajante, el jugador no se va de Zaragoza. No existe ninguna posibilidad de que se vaya“, señaló el dirigente en La Tercera.

De todas formas, nunca se puede desechar 100 por ciento un traspaso, ya que el mercado de pases es dinámico y, además, fue el propio jugador el que le manifestó a su agente su deseo de jugar en Colo Colo.

😱 ¿Brayan Cortés se queda en Colo Colo?

En medio de toda esta situación, crecen las posibilidades de que Brayan Cortés se quede en Colo Colo: Peñarol no hizo efectiva la opción de compra tras un préstamo por 6 meses y la chance que tenía en Puebla de México se fue desvaneciendo, por lo que debe presentarse sí o sí el 3 de enero en el estadio Monumental para la pretemporada.

Otro que puede irse cedido es Eduardo Villanueva, aunque por el momento no hay nada concreto. Así lo dio a conocer el director de Blanco y Negro Edison Marchant: “Creemos que Eduardo tiene las condiciones para seguir, pero también uno entiende que los jugadores quieren jugar y es una buena oportunidad. En el caso de que él quisiera salir, estamos abiertos a evaluarlo”.