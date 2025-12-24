El fútbol chileno ya tiene fecha de regreso. El calendario completo de la temporada 2026 está definido y promete ser uno de los años más activos en la historia del fútbol profesional nacional. A partir de enero, habrá acción sin pausa durante los 12 meses del año, esto tras el acuerdo entre la ANFP y TNT Sports, que entre otras cosas, provocó la creación de la nueva Copa de la Liga.

El periodista Cristopher Brandt de ESPN Chile fue quien dio a conocer las fechas de inicio de cada torneo. La primera competición en comenzar será la Supercopa, la cual enfrentará a los campeones y subcampeones del Campeonato Nacional y la Copa Chile en un formato que debutará el próximo año.

📅 ¿Cuándo comienza la temporada 2026 del fútbol chileno?

La temporada 2026 abrirá oficialmente con la Supercopa entre el 21 y 25 de enero. Esta competición enfrentará a los cuatro mejores clubes de 2025: el campeón Coquimbo Unido, el subcampeón Universidad Católica, Huachipato y Deportes Limache (ganador y finalista de Copa Chile, respectivamente).

Luego, apenas nueve días después de la Supercopa, el 30 de enero arranca el Campeonato Nacional, donde se medirán los 16 equipos de la Primera División, la competición más importante del año y la que define al campeón nacional 2026. En paralelo, ese mismo día comienza la Copa Chile solo para equipos de Primera B en su fase inicial, dando espacio a todos los clubes del ascenso para competir desde el inicio de temporada.

La Primera B, en tanto, iniciará el 20 de febrero, mientras que la nueva Copa de la Liga lo hará un mes más tarde (20 de enero). Por último, la Copa Chile, con los equipos de Primera División dará el vamos el 19 de junio.

📊 El calendario del fútbol chileno 2026

El fútbol chileno 2026 contará con siete torneos distribuidos a lo largo de todo el año, una cantidad sin precedentes en la historia del fútbol nacional.

Torneo Fecha Inicio Participantes Formato Supercopa 21-25 enero 4 equipos Semifinales y final Liga de Primera 30 enero 16 equipos Todos contra todos Copa Chile (Solo equipos del Ascenso) 30 enero Equipos Primera B Fase inicial Liga de Ascenso 20 febrero 16 equipos Todos contra todos y post temporada con playoffs Copa de la Liga 20 marzo 16 equipos (Primera División) Nueva competición 2026 Copa Chile (Todos) 19 junio Todos los equipos Fase de grupos y posteriormente eliminación directa Segunda División Pendiente 14 equipos Todos contra todos

