Colo Colo empieza a ordenar su agenda para el inicio del 2026, ya con la pretemporada programada a partir del próximo 3 de enero y con compromisos que pongan a prueba al nuevo plantel albo como una nueva participación en el torneo de verano Serie Río de La Plata, a lo que se suma el regreso de la tradicional Noche Alba en el Estadio Monumental.

Tras cinco años de ausencia debido a distintos motivos la Noche Alba volverá a tener un lugar en el calendario de Colo Colo para dar el vamos a la próxima temporada en la que el Cacique solo tendrá desafíos a nivel local, por lo que el evento servirá como de costumbre y principalmente para presentar al plantel que deberá asumir dicho desafío y cumplir con creces el paupérrimo 2025 que se vivió en Pedrero.

😯 ¿Cuándo se llevará a cabo la Noche Alba 2026?

Esta tradicional actividad de Colo Colo no pudo realizarse desde el 2020, dicho año por motivo de la pandemia del Covid-19, y luego hubo otros factores externos que tampoco permitieron su realización hasta este 2026, fecha en la que volverá a realizarse en el coloso de Macul.

Así lo confirmó el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien este martes recién pasado declaró que: “Es una tradición que hace mucho no hacemos. La idea es buscar un equipo que pueda venir a jugar con nosotros. Pretendemos hacerla el 25 de enero, volvemos a la competencia en enero, así que tenemos toda la intención para regalarle alegría a los colocolinos”.

“Es la intención nuestra, lo venimos trabajando con el área deportiva”, agregó Mosa sobre los planes que hay para el retorno de la Noche Alba en el Monumental.

La Noche Alba volverá al Monumental en enero de 2026/ © Photosport

⚽ Solo falta un rival para Colo Colo en su Noche Alba

Del mismo modo, el timonel de Blanco y Negro sí aclaró que lo que les falta por confirmar es un rival a enfrentar en el amistoso que tiene parte en dicho evento. “Estamos buscando. La liga argentina parte en esa fecha del 25, entonces nos ha costado buscar un rival disponible para hacer la Noche Alba”, explicó.

“Tenemos comprometidos tres partidos en la pretemporada, dos seguros y uno en definición. Los rivales que vamos a tener saldrán de Olimpia, Peñarol, Nacional. Esos equipos son seguramente los rivales en esos amistosos”, aclaró Mosa al respecto, por lo que seguirá siendo un misterio los próximos días el rival que tendrá Colo Colo para su gran noche en el próximo mes de enero.