Colo Colo ya pudo abrochar la llegada de su primer refuerzo para el 2026 con la incorporación del lateral derecho Matías Fernández, procedente desde el fútbol ecuatoriano, y aunque los albos intentaron acordar esta misma jornada la llegada de un segundo fichaje en este mercado un importante obstáculo frenó ese mismo deseo en las oficinas del Monumental.

Desde hace unos días en Colo Colo comenzaron a seguir la situación del defensor central uruguayo Joaquín Sosa, quien esta temporada jugó cedido en Independiente Santa Fe desde Bologna y por quien habrían ido avanzando en poder concretar su llegada a Pedrero con miras a la próxima temporada, algo que no pudo concretarse este martes por un importante motivo.

⚽ Colo Colo cocina a fuego lento su segundo refuerzo

Joaquín Sosa, zaguero de 23 años, fue ofrecido en este mercado de pases a Colo Colo e incluso se habló que el propio jugador se pondría a disposición de poner fin anticipadamente a su contrato con Santa Fe para aterrizar en el Estadio Monumental, en una operación que significaría otro préstamo desde Bologna, quienes son dueños de su pase.

Ese escenario parecía encaminar todo para que el fichaje de Sosa quedará sellado este martes, pero tras la reunión de directorio de Blanco y Negro fue el periodista Christopher Brandt quien aclaró que hubo un contratiempo que sigue aplazando las tratativas entre las partes.

“Joaquín Sosa avanza para convertirse en refuerzo de Colo Colo. El directorio de ByN no pudo aprobar hoy la contratación del defensa uruguayo porque aún queda ajustar algunos detalles con el Bologna”, detalló Brandt en sus redes sociales.

Joaquín Sosa sigue siendo la primera opción de Colo Colo para potenciar la línea defensiva/ © IMAGO

🔳 Otras alternativas aparecen en el horizonte albo para reforzar la defensa

De igual manera, de no poder destrabar las exigencias del Bologna en Colo Colo apuntan a otras alternativas para poder reforzar el plantel que tendrá Fernando Ortiz la próxima temporada, específicamente en la línea defensiva.

A la espera de la situación con Joaquín Sosa, quien complementó información fue el periodista Cristián Alvarado, quien a la vez apuntó que “el chileno Nicolás Díaz sigue en carrera y Daniel Morón sorprendió con el argentino de Racing de Avellaneda, Santiago Quirós de 22 años”.