El Team Chile logró una actuación brillante en Panamericano de ciclismo en Panamá

El Team Chile se lució ante los mejores exponentes del continente en el Panamericano de Ciclismo en Ciudad de Panamá, capturando siete preseas, entre ellas dos de oro, y concluyó en el segundo lugar del medallero, detrás de Colombia, tras los triunfos de los sub-23 Héctor Quintana (contrarreloj) y Vicente Rojas (ruta).

"Mi participación fue muy positiva porque fui sin muchas expectativas al torneo, pero con un muy buen trabajo detrás por la temporada que he estado haciendo en España. Cuando me vi en la fuga con buenas sensaciones, supe que tenía posibilidades. La verdad no me esperaba la victoria, solamente corrí concentrado", dijo Rojas.

La cosecha nacional aumentó con el subcampeonato de Aranza Villalón en la contrarreloj y los bronces de Catalina Soto (ruta) y Javiera Mansilla (contrarreloj), este último en categoría junior. Siguiendo con los juveniles, Diego Rojas fue segundo e Ignacio Labrín, tercero, ambos en la crono.

"Más que esperar (la medalla), sabía que tenía una gran probabilidad de entrar en el podio si hacía las cosas bien. Me enfoqué en no perder la carrera, en mantenerme hidratada, comer y estar atenta a los cortes. Me di cuenta de los intereses de los otros países y como corredora me puedo adaptar a diferentes situaciones. En cada vuelta estudié mejor la línea, con el viento, por donde se movía el pelotón, etcétera", declaró Soto.

La pedalera chilena se ilusiona con la clasificación hacia los Juegos Olímpicos de París 2024, porque quedó detrás de representantes de Estados Unidos y Canadá, países que accederán por el ranking mundial de naciones, por ende, el boleto correría. "El cupo se está por confirmar. De todas formas, Chile sigue asegurado en el top 45 y he sumado bastantes puntos con mi cuarto y tercer lugar", mencionó.

El seleccionador nacional, el argentino Sergio Gili, valoró la performance de sus dirigidos: "Es un resultado altamente positivo. El trabajo que vienen haciendo los sub-23 es formidable, porque eran deportistas que nunca habían participado de un proceso selectivo".

"Además, quedamos con muy buenas chances de lograr un cupo directo a los Juegos Olímpicos con Catalina. En Santiago 2023 vamos a pelear un par de medallas", aseguró.