Martín Vidaurre: Siento que tengo la velocidad para estar en la elite

El ciclista chileno Martín Vidaurre vive un año de transición en el que espera conocer sus reales aptitudes para competir en la elite y habló sobre esto en conversación con AlAireLibre.cl.

El nacional fue consultado sobre los resultados que obtuvo en el Panamericano de Brasil y sostuvo que en aquella competición "no fue todo tan negativo, los dos días fue el shortage que quedé segundo y dos semanas antes corrimos en el prepanamericano donde logramos ganar, pero el día de la carrera tuvimos mala acción de neumáticos, no muy buenas piernas y un mexicano que nos pasó un poco. Ahora hay que aprender, parto a Europa para seguir la temporada".

"Sigue siendo lo más exigente, hay que tomárselo con calma, sigue siendo un año de transición. No puedo esperar de un día para otro estar andando arriba en la elite, creo que tenemos velocidad para estar ahí, pero hay que seguir entrenando más y eso implica llegar más cargado a las competencias, lo que de cierta manera perjudica un poco, pero hay que superar a ese nivel y no sé cuánto me va a tomar eso, todo se va a ver ahora. Estamos tranquilos, hay que tomárselo con calma, es necesario hacerlo paso a paso", manifestó.

"Las expectativas no tengo muchas, ojalá podamos estar entre los 10 primeros en las primeras fechas, la preparación ha sido más o menos parecida a los últimos años, así que vamos a ver cómo estamos afuera. No hay que volverse locos, hacerlo más tranquilos, aprender un poco más, venimos de la mejor manera, pero hay que aprender más todavía", añadió.

También se refirió al lanzamiento del corto "Road to Elite", que protagoniza: "Trabajamos harto el año pasado, grabando todo lo que pudimos, esperamos que siga creciendo, podamos hacer una historia más a futuro. Feliz por contar con el apoyo de las marcas, sobre todo de Red Bull que hizo harto lo posible".