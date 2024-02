Pedro Ferreira busca su tercer título en el Valparaíso Cerro Abajo

"Al cien por ciento". Así define su condición el piloto Pedro Ferreira en la antesala de la carrera de descenso urbano más extrema del globo, Red Bull Valparaíso Cerro Abajo.

El bicampeón está de vuelta y figura como uno de los favoritos del público a la hora de pelear por el título de "Rey del Puerto".

Con fuertes contendores en la grilla, entre ellos el campeón de 2023 Tomas Slavik, el chileno se siente a punto física y mentalmente y asegura que llega a Valparaíso con un solo objetivo en mente: Una tercera victoria.

"Estoy mucho mejor físicamente. Estoy más flaco, tengo menos porcentaje de grasa que los año en que gané, y también tengo mejor bici. Así que obviamente voy con todo para alcanzar el tercer título", cuenta.

Ferreira no es ajeno a la imponente bajada, la cual año a año desafía a los mejores talentos del Downhill urbano con sus complejas curvas, saltos y escaleras. Siendo uno de los riders más destacados a nivel nacional, desde 2019 se perfiló como el competidor a vencer, triunfando frente a Felipe Agurto en ese entonces, y llevándose la siguiente edición (2022) ante el checo Tomas Slavik. Sin embargo, una fuerte caída durante los entrenamientos de la última versión, lo dejó fuera de competencia, y con ganas de volver por más.

"Creo que tenía oportunidades de ganar si hubiese hecho un poco mejor las cosas, ya que tengo experiencia, he ganado dos veces y creo que soy el piloto que más ha corrido Red Bull Valparaíso Cerro Abajo. Obviamente me dejó ganas de revancha. Lo tomé como un aprendizaje para este año, así que siempre aunque uno pierda o gane, va a aprender para lo que viene adelante", detalló Ferreira.

Después de una intensiva recuperación, el corredor se siente listo para la carrera. "Estoy al cien por ciento. Tengo un poco de dolor en el codo, pero el doctor me dijo que puedo estar a fondo. Me traté con cámara hiperbárica, la cual me aceleró en un 30 por ciento el proceso de recuperación, así que iré a entregarlo todo", señala.

Para esta versión, que se disputará este domingo 3 de marzo en la ciudad porteña, asegura tener "todo técnicamente mejorado". "Creo que soy uno de los que mejor sabe configurar su bicicleta, junto con Tomas (Slavik), y vengo con una totalmente distinta que la de mis participaciones anteriores", dice.

Sobre la sección de la pista donde más confianza tiene, el ciclista menciona el primer tramo. "No sé si alguien ha pasado más rápido que yo la sección de la partida y antes de entrar a Bocaccio. Pero es complejo, todos somos diferentes y en distintos años tenemos mejores resultados en diferentes zonas. Creo que en Red Bull Valparaíso Cerro Abajo hay que rendir en el último momento, mentalmente", finaliza.