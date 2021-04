Ciclista fue descalificado por arrojar su botella de agua hacia el público

El ciclista sueco Michael Schär fue descalificado del Tour de Flandes luego que arrojó su botella de agua en un lugar indebido hacia el público, algo prohibido por las nuevas regulaciones sanitarias por el coronavirus.

En un registro subido a redes sociales es posible observar cuando el deportista lanzó el objeto en dirección a un grupo de gente que observaba su paso en el evento belga.

Tras esto, fue eliminado de la competición por uno de los jueces y además arriesga una dura multa.

When you realize you forgot new UCI regulations. pic.twitter.com/A9icwa1FIX