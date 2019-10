Brandon Semenuk tras triunfo en el Red Bull Rampage: Esta tercera victoria me dejó sin palabras

El piloto canadiense Brandon Semenuk se coronó por tercera vez en el Red Bull Rampage al presentar una rutina de 92,33 puntos en la edición de este 2019, su octava participación, y tras ello reconoció que quedó "sin palabras".

"Obviamente mis dos victorias anteriores fueron grandiosas, pero alcanzar la tercera... estoy sin palabras. No lo sé, fue maravilloso", apuntó luego de su victoria.

Semenuk tuvo un frustrante paso por la montaña del desierto de Utah y no pudo terminar sus dos oportunidades, pero lo enmendó con el campeonato el pasado viernes.

"Obviamente el año pasado no fue muy bien, pero este teníamos una buena línea, no me precipité y al bajar lo hice bien. Ha sido muy estresante, pero lo tenía bastante controlado", indicó.

"Nunca tenemos la opción de realizar un recorrido como el de acá en Rampage, hay algunos circuitos similares, pero nada así, es algo de una vez en el año", sostuvo.

Por último, destacó que en Virgin hubo "un día espectacular, con grandes bajadas y un muy buen clima. Los ciclistas que vinieron por segunda vez tuvieron la oportunidad de ser más consistentes y mejorar".