Cabel Ewan sumó su segunda victoria en el Tour de Francia 2019

El ciclista australiano Cabel Ewan sumó este martes en Nimes su segunda victoria en su debut en el Tour de Francia, por delante del italiano Elia Viviani, en una etapa donde el francés Julien Alaphilippe mantuvo el maillot amarillo de líder.

El pedalero del Lotto, de 24 años, se convirtió en el primer sprinter que repite triunfo en esta edición del Tour, que reserva muy pocas llegadas para los especialistas.

Take a look at @CalebEwan’s win in slow-motion 👀

Regardez la victoire de Caleb Ewan en slow-motion 👀#TDF2019 pic.twitter.com/pNSAVxNKRn