Peter Sagan mostró su valía y ganó la quinta etapa del Tour

El eslovaco Peter Sagan se impuso en un duro embalaje en la quinta etapa del Tour de Francia, la primera que gana en esta edición, la duodécima en su carrera, por delante del belga Wout Van Aert y del italiano Mateo Trentin.

El francés Julien Alaphilippe mantuvo el liderato de la general, que no sufrió grandes cambios al término de la primera de las dos etapas del macizo de los Vosgos.

Sagan, que luce el maillot verde de la regularidad, se impuso con soltura en una llegada agrupada en la que faltaban algunos de los principales especialistas, que no superaron con el grupo de favoritos las metas volantes.

