Arturo Vidal: Perú no fue superior a nosotros, pero aprovecharon sus ocasiones

El volante de la Roja recalcó que el resultado final no fue reflejó de lo que ocurrió en el trámite del partido.

Pese a la dura derrota sufrida en semifinales de Copa América a manos de Perú, el volante de la selección chilena, Arturo Vidal, afirmó que el conjunto incaico "nunca fue superior" en el transcurso del partido, pero que sí "aprovecharon las ocasiones de gol que tuvieron".

Inmediatamente tras el encuentro, el "Rey" comentó que: "Ellos (Perú) concretaron las opciones que tuvieron y sacaron la diferencia. De todas formas creo que nunca fueron superiores, si no que aprovecharon sus ocasiones".

"En semifinales uno no se puede equivocar como lo hicimos hoy. Le dimos mucha ventaja y supieron ganarlo. No tuvimos suerte hoy, el arquero de ellos sacó goles hechos. Se dio un resultado que no reflejó lo que pasó en la cancha", subrayó.

Respecto a lo que será el duelo por el tercer puesto del certamen ante Argentina, el mediocampista de la Roja señaló que: "Nos vamos a preparar para lo que viene y tendremos que mejorar. No tiene ninguna importancia, es para cumplir, trataremos de descansar y sacar lo mejor de esta copa".

Por último Vidal hizo un balance de lo que ha sido el cometido del conjunto nacional en el certamen, y adelantó el futuro con miras a las clasificatorias al Mundial de Qatar, apuntando a que: "Seguiremos trabajando duro y día a día. Trataremos de mejorar para las eliminatorias y enfrentarlas de la mejor forma, porque será nuestro mayor objetivo".

"Lo importante es que el grupo está muy unido, lo que se habla afuera queda afuera y intentaremos comenzar con todo el camino para clasificar al Mundial", concluyó.