Edison Flores recordó su gol a Chile: Pensé que el VAR me lo iba a anular

El atacante de la selección peruana Edison Flores confesó que pensaba que el VAR le iba a anular el gol que le anotó a Chile en la semifinal de la Copa América, donde su equipo clasificó para la final al arrollar por 3-0 a la Roja.

"No fue el que más he gritado con Perú. Pensé que me lo iban a anular. Fue una sensación rara porque se han anulado muchos goles así", explicó Flores tras el partido.

El ariete expresó que los jugadores peruanos están felices y contentos por haber llevado a la Blanquirroja por primera vez en 44 años a la final de la Copa América.

"Ahora toca el ultimo partido que es esencial. Todos lucharon por este partido", apuntó Flores sobre la final, que medirá a los peruanos frente al anfitrión Brasil en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

El jugador de Morelia de México afirmó que se encuentra bien físicamente a pesar de ser sustituido al inicio del segundo tiempo por un golpe.

Preguntado por si Perú le tiene tomada la medida a Chile ya que en octubre del año pasado también le ganó un amistoso por 3-0 en Miami (Estados Unidos), Flores consideró que "esto es la Copa América y seguro que ellos estaban motivados para ganar el partido también".

"Nosotros solo pensamos en lo que teníamos que hacer en la cancha, que es aprovechar los errores que tuvieron y tratar de ganarles", concluyó Flores.