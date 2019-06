Marcelo Salas: El problema con Bravo se tuvo que hablar antes

El ex delantero cree que "es tarde" para preocuparse de la polémica con el portero, porque está la nómina y hay que preparar la Copa América.

El ex delantero de la selección chilena Marcelo Salas habló sobre el problema que existe entre algunos referentes de la Roja y el portero Claudio Bravo, que reveló este martes el capitán Gary Medel, y dijo que en este momento "es tarde" para resolverlo, pues hay que prepararse para la Copa América.

"Creo que esto se debió hablar antes; todos debieron dar su opinión en su momento, Reinaldo Rueda, los directivos y los jugadores... Si se tuvieron que juntar, era antes. Ahora es tarde, hay que juntarse a entrenar y ojalá les vaya bien en Copa América", dijo Al Aire Libre en Cooperativa.

En detalle, Salas apuntó a que "es muy difícil opinar cuando uno no tiene los antecedentes. No se sabe lo que pasa adentro, pero creo que hubiese sido lo más justo llamarlos a todos y arreglar las cosas ahí".

"Uno puede hablar si hay problemas entre uno u otro, pero se tiene que dar el momento o tendría que haberse dado el momento para arreglarlo personalmente. No tener el aporte de Bravo o de Marcelo Díaz, para cualquier selección es una desventaja y esto se pudo arreglar hablando", continuó.

"Si no hubo acción o no lo quiso una u otra parte, no se puede hacer nada; uno tiene que hablar las cosas y después decirlas para llegar a un acuerdo", exclamó para luego agregar que es importante resolver estos temas, pero insistió en que "es tarde".

"Sea verdad o no, hay muchos rumores y conjeturas para todo el mundo. Ahora, quizás, ya es tarde, porque está la nómina y hay que abocarse a hacer una buena Copa América, ojalá no se tenga que estar hablando en 15 días más de la falta que hicieron unos jugadores que tenía que hablarse antes", indicó.

"Estoy de acuerdo con Gary, las cosas se hablan de frente y adentro, hay que buscar el bien común que es tener el mejor plantel de la selección", advirtió.

Además, estimó que como jugador "hay que estar preparado para eso" y reiteró que, según su criterio, "si no se dio la oportunidad es porque quizás no le interesó a una u otra parte".

Marcelo Salas recordó además su gol número 35 en la Roja, pues este martes se cumplieron 14 años desde aquella conquista a Bolivia en el Estadio Nacional: "Ese momento lo hubiera celebrado de la misma forma, lo vi que reapareció en todos lados y fue un momento emotivo y personal. Venía sin participar en la selección y cuando volví estaba el tema del gol para pasar a Zamorano, estábamos con 34. Se esperaba el gol y me emocioné bastante, me abracé con todos mis compañeros".