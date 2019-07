Scaloni sobre palabras de Vidal: Lo dijo rápido, pero no es lo mismo terminar tercero que cuarto

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, salió al paso de los dichos del chileno Arturo Vidal, quien restó importancia al desafío por el tercer puesto de la Copa América una vez concluida la semifinal ante Perú, y afirmó que su equipo está motivado para alcanzar una victoria.

"Vidal lo dijo rápido, como siempre después de un partido, pero pasa el tiempo y te das cuenta que es un partido importante, porque es la selección y está la competencia", sostuvo este viernes.

"No es lo mismo terminar tercero que cuarto, así que pondremos a lo mejor para este partido. No tenemos a Lautaro -Martínez- ni a Marcos Acuña. Cambiaremos por lo que creemos que es mejor, porque estamos bien y queremos terminar de la mejor manera", agregó.

Luego, el DT del cuadro trasandino, quien avisó que se quedará en el equipo al menos hasta fin de año, declaró que "no pensamos en que nos vaya mal, dadas las condiciones en que estamos, porque estamos bien en un momento importante y queremos terminar de la mejor manera".

"Nos gustaría estar en el partido del domingo, es la única realidad y no podemos, así que tenemos que competir por otro partido que es importante, no igual de importante, pero es importante y no creo que cambie lo mostrado hasta ahora", agregó.

"Si competimos y hacemos lo mismo del otro día, y seguimos el camino, imagino que nos irá bien, esa es la idea, no creo que el partido cambie lo hecho hasta ahora, la idea es competir de la misma manera y hay que irse con una sensación positiva", finalizó.

Argentina enfrenta a Chile el sábado a las 15:00 horas (19:00 GMT) en el Arena Corinthians de Sao Paulo.