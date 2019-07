Tite: Para neutralizar a Messi, que es un extraterrestre, había que cambiar

El seleccionador brasileño Tite explicó tras lograr el pase a la final de la Copa América con una victoria sobre a Argentina en la semifinal por 2-0 que para neutralizar al argentino Lionel Messi había que "cambiar la estructura" del equipo.

"Para neutralizar a un jugador como ese, disminuir sus acciones, hay que cambiar la estructura, trajimos a Firmino un poco más atrás para cerrar las acciones. Tuvimos menos posesión, que normalmente tenemos más", admitió el DT, que se deshizo en elogios hacia Messi en la rueda de prensa tras la victoria en el Mineirao.

"Messi es un extraterrestre, es excepcional, tanto con la pelota como en otros momentos del partido. Además de la calidad individual de los otros, él merece que se lo nombre", añadió.

El estratega de la "canarinha" valoró alcanzar la final después de "un gran partido" con "dos equipos con recursos técnicos impresionantes".

Será, además, la primera final de Tite al frente de la selección brasileña, algo por lo cual mostró "gratitud" y dijo que llega a ella "con mucha tranquilidad".

"Me voy a convertir de verdad en el entrenador de la selección brasileña. Igual que la gente dice, que no fuiste jugador, si no jugaste en el Maracaná, igual, si no entrenas en el Maracaná no serás un entrenador de verdad", bromeó.

Su rival, el argentino Lionel Scaloni, consideró en su análisis tras el partido que Argentina fue superior, algo que Tite puso en duda, ya que recordó que ellos disminuyeron la influencia de Messi y atacaron bien por las bandas.

"El es humano, va a decirlo, pero ustedes tienen que analizarlo, la selección brasileña hizo un partido muy consistente. Quizás los aciertos de pase, ellos al perder el balón apretaban mucho, nos hacían falta para que no saliéramos a la contra", analizó.

Tite dijo que el trabajo en el centro de la cancha de Firmino, Coutinho, Arthur y Casemiro fue "fundamental para tener el control" y "no dejar que el extraterrestre jugar", en referencia a Messi.

"No le dimos terreno a Argentina, en un partido grande un no domina todo el tiempo, contra Argentina a veces uno tiene posesión, otras veces el otro. No se puede concebir que un equipo sea superior porque el otro se le permite, sino por su capacidad", agregó.