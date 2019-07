Vidal lamentó amenazas de muerte a William Tesillo: Ojalá nunca más pase algo así en el fútbol

El volante Arturo Vidal lamentó la dramática situación que vive el jugador colombiano William Tesillo, quien falló el penal que sentenció la eliminación colombiana ante Chile en cuartos de final de la Copa América y recibió amenazas de muerte por lo sucedido.

"No hemos podido hablar con él, es bastante complicado. Ojalá no sea verdad y que no pase nunca más algo así en el fútbol", declaró el seleccionado chileno en rueda de prensa.

En la misma línea, explicó que los hinchas tienen que entender que "uno viene a defender la camiseta de su país y que a veces estas cosas, como fallar un penal, pasan solo por la suerte", sentenció.

Este caso ha generado revuelo en Colombia, pues esto ya ha pasado en el país "cafetero". En 1994 el defensor Andrés Escobar fue asesinado en su país tras el Mundial de Estados Unidos, luego de anotar un autogol en aquel certamen ante los locales.