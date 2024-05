Alejandro Tabilo conquistó Aix-en-Provence y alcanzó su mejor puesto en el ATP

Con la misión de sumar algunos puntos y no perder ritmo de competencia, el chileno Alejandro Tabilo (38° ATP) se inscribió en el Challenger francés de Aix-en-Provence.

El nacional quedó como uno de los mejores sembrados, pero su debut en el torneo se fue retrasando por condiciones climáticas. Finalmente, Tabilo logró acceder a la final del Challenger, con una apretada agenda entre viernes y sábado, y se impuso en dos sets al español Jaume Munar (73°).

Tabilo salió a la cancha con su mejor versión, consiguiendo un rápido quiebre en el segundo juego y luego administrando la ventaja hasta cerrar la primera manga en el noveno game por un cómodo 6-3 en 32 minutos de juego.

