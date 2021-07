Arturo Vidal: Volvimos a tener a Brasil de rodillas, veremos quién gana en septiembre

Un día después de la eliminación de la selección chilena de Copa América, Arturo Vidal usó sus redes sociales para manifestar su sed de revancha contra Brasil, apuntando además que la Roja volvió a "tener a la 'Verdeamarelha' de rodillas" en el encuentro por cuartos de final del torneo.

A través de su Instagram, el volante nacional escribió el mensaje: "Me duele mucho perder y saber que no podremos pelear el título que todos queremos. Pero me voy tranquilo porque dejamos la vida en la cancha".

"Volvimos a tener a Brasil de rodillas, y lo mejor de esto es que nos volveremos a ver en septiembre, en nuestra casa. Allá estaremos preparados y veremos quién gana", agregó.

"Chile, te amo y muero por mi bandera", concluyó Vidal en el posteo.