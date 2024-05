Padre de Paulo Díaz: "River Plate es como un equipo europeo, pero en Sudamérica"

En su parecela ubicada en Chancón, a 20 minutos de Racangua, Ítalo Díaz conversó con alairelibre.cl en donde desprendió conceptos sobre el futro de su hijo.

Acerca de su presente en River Plate, se mostró conforme con el cuidado que le ha brindado el club desde su llegada, hace cinco años, lo que le permitiría optar a la nacionalidad argentina y así liberar un cupo en el plantel de Martín Demichelis, aunque varios clubes europeos han preguntado por sus servicios.

"Mucha gente habla de Europa y qué es Europa. Un ejemplo, si es que mi hijo se va a España y los equipos grandes son Real Madrid y Barcelona. No miro en menos a ningún equipo, pero River es potente a nivel mundial, no solo sudamericano, cómo te vas a ir a un equipo de la medianía en el fútbol europeo, al menos en la forma que yo miro no tiene lógica, porque River Plate es gigante y muchos acá (en Chile), que no conocen, que no han ido no lo advierten", dijo el padre de Paulo.

- ¿Y qué podría decirnos del interés de Sevilla? Fue uno de los clubes que preguntó por él...

- Si ese equipo le paga lo que le paga lo que hoy en día le paga River, pero es imposible, porque son cifras de equipos poderosos. Dirán que es distinta la estructura, pero es gente que generalmente no conoce cómo es jugar en un equipo europeo pero que está en Sudamérica. Siempre lo he dicho, porque tienen todo, cuando voy allá me tratan bien, nada que decir. A Paulo lo quieren mucho también y eso es valioso, para quien conoce el fútbol el estar en un buen lugar.