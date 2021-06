Cuadrado y polémico gol de Brasil: Pitana no sabía que hacer, después nos fuimos del partido

El extremo de la selección colombiana Juan Guillermo Cuadrado se mostró muy disconforme tras la derrota por 2-1 ante Brasil en Copa América y aseguró que el árbitro Nestor Pitana tuvo un mal manejo, en el polémico gol del empate de la "Canarinha".

Cuadrado expresó después del compromiso que "nos quedamos parados porque la regla es que si le da al árbitro, se repite. Ese gol descompone todo el trabajo y el esfuerzo que estaba haciendo el equipo. Es lamentable".

🎙️ Cuadrado: "Nos quedamos parados porque la regla es que si le da al árbitro, se repite. Ese gol descompone todo el trabajo y el esfuerzo que estaba haciendo el equipo. Es lamentable. Él (Pitana) no sabía qué hacer, estaba entre la espada y la pared". pic.twitter.com/iPtTfpFiUm — Samuel Vargas (@SVargasOK) June 24, 2021

Además, sobre el juez Pitana señaló que "él no sabía qué hacer, estaba entre la espada y la pared. No nos decía nada, no sabía que hacer, estaba contra la espada y la pared y un arbitro con tanta experiencia no debe suceder. Después nos fuimos del partido".

Juan Guillermo Cuadrado sobre la actuación de Pitana: "Él no nos decía nada, no sabía que hacer, estaba contra la espada y la pared y un arbitro con tanta experiencia no debe suceder. Todos nos equivocamos alguna vez"



"Después nos fuimos del partido" pic.twitter.com/yqrju74BlC — Andres Suarez (@Ansuar6_) June 24, 2021

Colombia protestó la anotación de la igualdad del "Scratch", obra de Roberto Firmino, ya que en la jugada el balón rebotó en el cuerpo de Pitana, quien amagó a detener el juego, pero terminó dejando correr, lo que desconcertó a los "cafeteros", jugada que incluso fue comentada por el ex árbitro argentino Javier Castrilli, quien aseguró que estuvo bien validado.

Lo de Barrios a Neymar es expulsión directa… que no nos quieran engañar… MAL PITANA — Javier Castrilli (@castrillijavier) June 24, 2021

Además, Casemiro marcó el tanto de la victoria en la última jugada del partido, mientras que para la escuadra de Reinaldo Rueda había abierto la cuenta Luis Fernando Díaz, con un gol de ensueño de tijera.