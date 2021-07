Gabriel Arias: Nos quedó la sensación que pudimos llevar a Brasil a los penales

Gabriel Arias, portero de la selección chilena, habló sobre la eliminación de La Roja en cuartos de final de la Copa América 2021, tras perder por 1-0 ante el local Brasil, y sostuvo que el equipo mereció más en aquel compromiso.

Arias dijo a TyC Sports que "nos quedó la sensación de que podríamos haber llevado a Brasil al menos a penales. No se jugó mal, se hizo un buen partido. No se dio en esos pequeños momentos, pero podríamos haber llegado un poquito más lejos. El grupo merecía los penales".

Sobre el arbitraje en ese duelo, el golero de Racing señaló que "en las pequeñas jugadas, siempre iba para Brasil. En el partido te da la sensación esa, de siempre que se equivocaba o cobraba algo, era a favor de Neymar y Brasil. Pero bueno, ya está, hay que mirar para adelante y listo. Uno ve que implementaron el VAR para que las cosas sean más claras y transparentes, pero ves cómo se equivocan, no revisan jugadas".

"Hay pequeños detalles que a veces quieren cobrar y a veces no. Hubo demasiados fallos, algunos groseros, pero con pequeñas faltas no dejan salir al equipo, no te dejan jugar. Las canchas tampoco acompañaron, entonces es un conjunto de cosas que no hicieron un buen espectáculo", cerró sobre el tema.

En relación al episodio del peluquero, que costó una multa a Arturo Vidal y Gary Medel, el guardameta le bajó el perfil y destacó que regularmente el "Equipo de Todos" respetó la burbuja sanitaria: "Estuvimos en un hotel en que hubo un casamiento con 300 personas y no nos cruzamos con nadie. Teníamos nuestros ascensores exclusivos y nuestro lugar para comer. En la delegación solo se contagió un jugador. Cuando estuvimos en Chile nadie se contagió, ningún familiar".

"En más de 30 días solo una persona se contagió y por lo que tengo entendido los que más se contagiaron no fueron jugadores, sino que gente de la organización", añadiendo entre risas que "se llevó 15.000 dólares el peluquero".

Finalmente valoró la reconciliación de Claudio Bravo y Vidal: "Está todo tranquilo, lo solucionaron como personas grandes que son, como jugadores muy respetables que son en Chile, así que se juntaron, lo hablaron y quedó todo ahí. Estamos todos bien".