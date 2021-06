La felicidad de Vidal por encuentro con su amigo Messi: "Que lindo verte siempre extraterrestre"

Arturo Vidal, volante y referente de La Roja, expresó en redes sociales su alegría por el encuentro que tuvo con Lionel Messi, uno de los amigos cercanos que tuvo en su paso por FC Barcelona, después del duelo entre Chile y Argentina en la Copa América.

"El fútbol me dio todo. Viví muchas experiencias, gané títulos, conocí muchos países, jugué en los mejores clubes del mundo. También el fútbol me dio un buen futuro para mi familia. Pero lo más lindo que me dio son los amigos. ¡Qué lindo verte siempre extraterrestre!", escribió Vidal en sus redes sociales.

La publicación estuvo acompañada del video con el intercambio de camisetas y el sentido abrazo entre ambos jugadores luego del empate 1-1 en Río de Janeiro, por la primera fecha del Grupo A en la Copa América.

Vidal y Messi compartieron en Barcelona dos temporadas, ganando una liga y el "King" formando parte del círculo cercano del capitán azulgrana, junto con el uruguayo Luis Suárez.