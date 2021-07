Messi también festejó con su familia con una emotiva videollamada tras ganar la Copa América

La gran estrella de la noche fue Lionel Messi. El astro argentino por fin pudo conseguir un título con la selección adulta, y tras levantar la Copa América al vencer a Brasil, tuvo un íntimo y emotivo momento, al realizar una videollamada a los suyos, su padre Jorge, su esposa Antonella Roccuzzo y sus hijos para seguir la celebración.

Las cámaras captaron el momento de un Messi sonriente y emocionado, compartiendo la alegría del logro que tantos sacrificios costó.

Revisa esos momentos a continuación:

Messi’s facetiming his family after the win 📱 pic.twitter.com/1Q0DCuq9u1