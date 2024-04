Luciano Cabral reconoció que sería un “lindo desafío” jugar por Chile en la Copa América

El futbolista de Coquimbo Unido Luciano Cabral comentó que para él sería un lindo desafío tanto en lo deportivo como en lo personal ser parte de la selección chilena que jugará la Copa América de Estados Unidos 2024.

El talentoso mediocampista habló con la transmisión oficial del partido entre el cuadro “pirata” y Racing de Avellaneda, que terminó en triunfo por 2-1 para el cuadro de la “academia”.

“Me gustaría mucho (jugar por la selección). Es un lindo desafío para uno como jugador y como persona, pero sigo pensando en Coquimbo y si llega la oportunidad bienvenido sea”, dijo el jugador, quien reconoció que nadie del cuerpo técnico de la selección se ha comunicado con él por tal posibilidad.

Respecto al revés de Copa Sudamericana, Cabral se mostró disconforme con el traspié sufrido ante el conjunto argentino y por el accionar del juez colombiano Carlos Betancur, quien tras un llamado del VAR, anuló el gol de Andrés Chávez por una presunta mano que generó todos los reclamos de los jugadores del cuadro "pirata".

“Queda una sensación de tristeza porque no pudimos ganar y por el tema del gol anulado, porque no quedamos conformes con la decisión que tomó el árbitro”, declaró Cabral una vez terminado el encuentro.

Cabe recordar que en la Copa América de Estados Unidos 2024, la selección chilena está inserta en el Grupo A junto a Perú, Argentina y Canadá.

"ME GUSTARÍA JUGAR LA COPA AMÉRICA CON CHILE" 🇨🇱🏆



Luciano Cabral, crack de Coquimbo Unido, no esconde su deseo de vestir la camiseta de La Roja 🙏



"No he tenido llamados", clarificó el mediapunta, en diálogo con @M_EscobarAlvear en la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS pic.twitter.com/VAh7STl92n