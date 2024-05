Gonzalo Jara reconoció "no arrepentirse" sobre el dedo a Cavani en Copa América 2015

El exfutbolista Gonzalo Jara revivió el "episodio del dedo" en la Copa América realizada en nuestro país en 2015, bajándole un poco el perfil al hecho y revelando que en el mundo del fútbol éstas son conductas bastante comunes.

El ex defensa de "La Roja" conversó con el programa "Generación Dorada" de Canal 13, donde recordó la polémica "maniobra" realizada en los partidos de cuartos de final de la Copa América 2015 contra el uruguayo Edinson Cavani, lo que terminó con el actual delantero de Boca Juniors expulsado, y con Jara sin poder jugar la final del torneo, tras recibir una sanción de oficio.

"No me arrepiento en absoluto. ¿Quién no la hizo de los que jugaron fútbol? ¿Quién no pisó a un compañero? Era algo que después sale como se vio, y es lamentable, pero no me arrepiento para nada. Si la consecuencia de esto fue que Uruguay jugara con 10 y ser campeones de América, no me arrepiento", confidenció Jara.

Chile debutará por Copa América 2024 enfrentando a Perú, el viernes 21 de junio a las 20:00 horas (00:00 GMT) en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.