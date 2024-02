Copa Davis destacó fervorosa reacción del público con un quiebre de Tabilo

La cuenta oficial de la Copa Davis destacó la reacción que tuvo el público que llegó al Court Central "Anita Lizana" del Estadio Nacional para apoyar al equipo chileno en su desafío ante Perú.

A través de un registro audiovisual, desde el torneo internacional resaltaron la fervorosa celebración de los asistentes cuando Alejandro Tabilo quebró al peruano Ignacio Busé en el cuarto game del tercer set en el quinto y decisivo punto.

"Jano", que perdió la primera manga y ganó la segunda, intentaba cerrar la serie y lideraba por 2-1 con su rival al servicio, ganando el juego y quedando en buen pie para que el equipo liderado por Nicolás Massú entrara al Grupo Mundial.

- Revisa la jugada y la reacción del público:

👂 Listen to the home crowd's reaction to Alejandro Tabilo winning break point !!📢#DavisCup | @Fetech_cl pic.twitter.com/KCAF3f4DDE