Cristian Garin: Si me toca jugar, me siento muy preparado

El tenista número dos de Chile, Cristian Garin, se mostró listo para entrar a la cancha si así lo decide el capitán de Copa Davis, Nicolás Massú, al asegurar que se ha sentido bien en la semana de entrenamientos que suma junto al resto del equipo en Bolonia.

"Llevamos acá casi una semana, y ha estado muy bueno. Es divertido, nos han tratado bien, y en lo personal ha sido una semana buena con el equipo, me hacía falta una semana así de trabajo y si me toca jugar, me siento muy preparado", dijo Garin en conferencia de prensa.

"Después de estas últimas dos semanas, me siento bien en lo físico, me siento bien recuperado y ha sido una semana positiva en los entrenamientos junto con el equipo, porque nos llevamos muy bien", añadió.

"Son tres series y tenemos muchas oportunidades, y hay que aprovecharlas", complementó.