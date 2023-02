Garin: "En Copa Davis puede pasar cualquier cosa, pero como locales tenemos una pequeña ventaja"

Cristian Garin, 102° en el ranking ATP e integrante clave del equipo chileno de Copa Davis, conversó con Al Aire Libre en Cooperativa en la previa del enfrentamiento contra Kazajistán en La Serena y destacó ayudará muchísimo contar con el público local a favor, ya que en la serie "puede pasar cualquier cosa".

"Kazajistán es un equipo parejo, si bien las condiciones nos favorecen a nosotros, es un equipo sólido. El doble de ellos es duro, hay que estar cien por ciento preparado para ganar cada punto. Hay que estar enfocado y dispuesto a luchar cada punto. En Copa Davis puede pasar cualquier cosa, pero como locales tenemos una pequeña ventaja", explicó Garin.

El tenista nacional también apuntó que la cancha central en La Serena aún no está lista, pero destacó que contar con el público a favor ayudará mucho en la serie.

"La gente (de la organización) se ha dado cuenta que la cancha está lejos de ser de las mejores, pero ojalá se pueda mejorar, nos daría más ventaja aún a nosotros. El resto de las condiciones, a nivel de mar, ser local, con el público a favor, nos ayudará muchísimo", precisó.

Garin, además, destacó el ambiente del equipo capitaneado por Nicolás Massú.

"Me gustar estar con el equipo, siento que esta semana es una gran semana de preparación para esta serie y la gira de Sudamérica, le estoy sacando buen provecho. Me he sentido cómodo con el equipo, tenemos un equipo bien motivado, nos tiramos todos para arriba, eso es positivo y se contagia mucho", comentó.

Finalmente, Garin se refirió a sus objetivos personales para el 2023, recordando que le pasó la cuenta jugar lesionado a finales de 2022.

"Siento que tomé buen rumbo, trabajando duro con preparador físico, psicólogo y es cosa de tiempo volver al nivel que tuve. Estoy ilusionado, quiero ir paso a paso, estoy en un ránking que no me gustaría estar, porque siento que juego mejor", sentenció.

La serie entre Chile y Kazajistán en Copa Davis se disputará este sábado 4 y domingo 5 de febrero en La Serena, y lo podrás seguir junto a la cobertura de AlAireLibre.cl y en Al Aire Libre en Cooperativa.