Garin y la Copa Davis: Si bien vengo de malos resultados, los entrenamientos me dieron confianza

La primera raqueta nacional, Cristian Garin (17º en el ranking ATP), se mostró optimista de cara a la serie de Copa Davis ante Eslovaquia, que comenzará este viernes, y aseguró que los trabajos con el equipo lo han ayudado.

Garin aseguró en conferencia de prensa que "esta semana han sido muy buenos los entrenamientos, con Jorge (Aguilar), con Nicolás (Massú). Me han ayudado muchísimo. Si bien no vengo de buenos resultados, esta semana con el equipo me dio confianza. Estoy con toda la ilusión posible y ojalá poder darle un punto a Chile".

"Tenía ganas de jugar primero, en lo personal me gusta jugar primero. Creo que las condiciones esta semana son distintas, no estamos muy acostumbrados. El último torneo que jugué en indoor fue hace ya un tiempo muy largo y creo que la adaptación ha sido bastante buena", añadió.

Sobre su rival en la primera jornada, Alex Molcan (117º), sostuvo que "sinceramente no lo conozco mucho, lo he visto jugar. Es un jugador que no va a ser fácil, es zurdo, bastante habilidoso, juega rápido, y creo que es un rival duro, pero en esta instancia me gusta enfocarme más en mí".

Finalmente, habló de la cancha del AXA Arena NTC: "La cancha es muy rápida, la pelota hace que las condiciones sean más lentas, porque la pelota es muy pesada. Creo que es muy parecido a los indoors de fin de año. No es fácil la adaptación, llegamos hace una semana".

Garin juega con Molcan este viernes a las 12:30 horas (15:30 GMT) en el primer single de la confrontación, en tanto que, Nicolás Jarry (214º) enfrentará a Norbert Gombos (115º) en el segundo turno. El sábado será el dobles y los dos individuales restantes.