Rival de Chile en Copa Davis perdió a su número uno por dura sanción

El sueco Mikael Ymer (51° de la ATP), número uno de Suecia de cara a la próxima Copa Davis, fue sancionado por 18 meses al considerar el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), por mayoría, que el jugador tiene "un alto grado" de culpa en faltar a tres controles antidopajes.

La Federación Internacional de Tenis (ITF) presentó un recurso ante el TAS después de que un tribunal de primera instancia declarase inocente a Ymer.

La ITF pedía una sanción de dos años, que el TAS ha rebajado a 18 meses.

Los días 22 de abril, 10 de agosto y 7 de noviembre de 2021 Ymer no estuvo localizable para sendos controles. El jugador admitió su error en los dos primeros, pero no en el tercero, al considerar que el oficial de control no hizo todo lo posible por localizarle y que no hubo negligencia por su parte.

Pero el TAS cree que sí hubo 'negligencia culposa' porque no estar pendiente de actualizar los datos de su paradero, tras un cambio inesperado de hotel.

Ymer era la principal carta de los suecos para la Copa Davis, donde los escandinavos serán rivales de Chile, Italia y Canadá.