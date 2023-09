Tomás Barrios: Seguramente Italia tirará todo lo que les queda

El tenista chileno Tomás Barrios hizo la previa del duelo que afrontará el equipo nacional de Copa Davis este viernes ante Italia en el segundo enfrentamiento en el Grupo A de las Finales de la Copa Davis, y aseguró que será complejo vencer a la escuadra dueña de casa, sobre todo luego de la derrota que sufrieron ayer ante Canadá.



"Será una serie muy dura. Los italianos son locales, y en Copa Davis se siente porque están jugando a estadio lleno, y seguramente van a tirar todo lo que les queda", dijo el chillanejo en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

"Nosotros estamos preparados para lo que se viene porque en Copa Davis se equipara todo", añadió.

Sobre la cancha, el doblista nacional explicó que "me he sentido bien, no es tan rápida, solo que es indoor y cemento, entonces se siente un poco más, pero nos hemos sentido bien como equipo".