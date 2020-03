Equipo chileno de Copa Davis visitará a Eslovaquia por el Grupo Mundial I

El equipo chileno de Copa Davis fue emparejado con Eslovaquia para la serie del Grupo Mundial I que se llevará a cabo los próximos 18 y 19 de septiembre, la cual se jugará en el país europeo.

El cuadro nacional apareció en el sorteo de este viernes como cabeza de serie, razón por la cual quedó con el elenco de Europa Central como su contrincante.

La llave definirá a qué escuadra avanza a las Qualifiers para incluirse en las Finales del 2021 y el que sea vencido, tendrá que jugar los Play-Offs del Grupo Mundial 1.

El jugador con mejor ranking en singles de Eslovaquia en la actualidad es Andrej Martin, que está en el puesto 96, mientras en dobles tiene a dos top 100, Filip Polasek, que es 8°, e Igor Zelenay, 70°.

Chile y Eslovaquia jugaron en Europa por la Primera Ronda del Grupo Mundial en el 2011 sobre carpeta, bajo techo, con caída 2-3, en un equipo que tuvo a Marcelo Ríos, Fernando González y Nicolás Massú, en tanto que en el 2006 lo hicieron en la Medialuna Monumental de Rancagua sobre arcilla con victoria 4-1, por la misma fase.

En ese equipo además de González y Massú estuvo Paul Capdeville.

El local tiene al 30 de junio para confirmar sede y elección de jugar viernes-sábado o sábado y domingo.

Series del Grupo Mundial I:

- Bolivia vs. Bélgica *

- Argentina vs. Bielorrusia

- Pakistán vs. Japón

- Uruguay vs. Holanda

- Eslovaquia vs. Chile

- Finlandia vs. Finlandia *

- Noruega vs. Uzbekistán *

- Líbano vs. Brasil *

- Nueva Zelanda vs. Corea del Sur

- Rumania vs. Portugal

- Perú vs. Bosnia *

(*): Localía definida por sorteo.