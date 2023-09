Mostró el estadio vacío: El enfado de Stanislas Wawrinka con Gerard Piqué por la Copa Davis

El tenista suizo Stanislas Wawrinka dejó ver su enojo con el actual formato de Copa Davis, y apuntó sus dardos al exfutbolista y hoy empresario Gerard Piqué, quien fuera uno de los creadores de este sistema de juego luego de que su empresa Kosmos se asociara con la Federación Internacional de Tenis.

"Gracias Piqué", escribió el helvético junto a un emoji de enojo y otro de decepción.

Junto al texto, el ganador de dos torneos de Grand Slam mostró un video de una tribuna vacía de cara al duelo que su equipo jugará ante Francia en Manchester.

Cabe recordar que a mediados del pasado mes de enero de este año Piqué y la ITF no pudieron alcanzar un acuerdo para renegociar su vínculo, que estaba proyectado a 25 años con una inversión total de tres mil millones de dólares en aquel plazo; lo que terminó con la ruptura del contrato.

Mira acá el registro

Thank you @3gerardpique @ITFTennis 🤬🤦🏻‍♂️! @DavisCup France vs Switzerland in Manchester lol pic.twitter.com/XqcqSQEURd