Luciano Cabral tendría listo su próximo destino y no sería Colo Colo

El periodista de TNT Sports, Manuel de Tezanos, reveló que Luciano Cabral está siendo observado por otro equipo del fútbol chileno y se suma al interés de Colo Colo por contar con los servicios del habilidoso jugador de Coquimbo.

Luciano Cabral ha conversado con Colo Colo

Cabral es sin duda uno de los futbolistas más destacados del Campeonato Nacional. El argentino-chileno marcó uno de los mejores goles del fin de semana, con una espectacular tijera ante Everton en Sausalito.

El volante de 29 años está desde hace un tiempo en la carpeta de Colo Colo. De hecho negoció con el jugador en el último mercado de fichajes, pero sin éxito porque no llegaron a un acuerdo.

¿Cuál sería el próximo destino de Luciano Cabral?

Aunque hasta ahí no hay nada nuevo, el periodista deportivo Manuel de Tezanos comentó en su canal de Youtube "Balong" un dato adicional: Luciano Cabral también está siendo seguido por Universidad de Chile.

"Tengo información. Según lo que me contaron, y no gente de la U, un pajarito que no veía hace mucho tiempo me dijo que Cabral va a la U y no a Colo Colo. Eso es lo que pasa cuando suspenden partidos y uno se encuentra con gente", señaló el conductor de TNT Sports.