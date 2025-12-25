Colo Colo no tuvo milagro navideño. Pese a la expectación de los hinchas, el Cacique aún no abrocha más refuerzos, por lo que los anuncios seguirán esperando en el Estadio Monumental, donde por ahora solo cuentan con Matías Fernández como incorporación.

La buena noticia para los albos es que se confirmó un amistoso de gran nivel para el 2026. Esto porque según reveló el periodista uruguayo Wilson Méndez, los dirigidos por Fernando Ortiz tendrán un cruce frente a Peñarol el próximo 21 de enero, aunque aún resta confirmar dónde se llevará a cabo el cotejo.

