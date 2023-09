Nicolás Jarry y su sensación antes de Copa Davis: Llego con muy buena energía

El tenista número uno de Chile, Nicolás Jarry, expresó sus sensaciones de cara a la fase grupal de las Finales de la Copa Davis, y aseguró que tras el mejor año de su carrera llega con muy buenas energías a los duelos ante Suecia, Italia y Canadá, en Bolonia.

"Llego con muy buena energía, muy positivo, contento por el año, con las cosas más claras que debo hacer dentro y qué tengo que hacer fuera de la cancha, sé qué no funciona y debo mantenerme en un estado más neutro, más constante, y una vez en la cancha, salir a dar lo mejor sin dejase una gotita", expresó en la conferencia de prensa oficial del elenco nacional.

Respecto a Suecia, rival de este martes en la primera jornada del Grupo A, Jarry expresó que "son jugadores que van en progreso, que no están con su mejor jugador y los enfrentaremos con todo para que eso se note. Yo juego con Ymer, no sé si lo he enfrentado antes. No hay mucho que pueda decir, quizás están más acostumbrados a esta superficie pero siempre digo que acá es por equipos, son partidos largos, series largos y solo queda salir a darlo todo".

Sobre la superficie, Jarry expresó que "es una cancha diferente, que es de madera, y a la que no estamos acostumbrados. Es diferente como se ataca, y lo hemos trabajado mucho con el equipo para adaptarnos lo mejor posible. Llegamos con lo máximo que podemos y eso da una tranquilidad para hacer un buen partido".