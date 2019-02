Podlipnik: Nos tocó un grupo con muchas interrogantes, pero podemos pelear de todas maneras

El tenista nacional Hans Podlipnik (119° en el ranking de dobles de la ATP) cree que el Grupo C en que quedó el equipo chileno de la Copa Davis, con Argentina y Alemania, entrega muchas interrogantes con respecto a los jugadores que irán en noviembre a Madrid.

Esto debido a que en el elenco germano Alexander Zverev (3° en singles de la ATP) avisó que se restaría del campeonato, mientras el mejor trasandino, Juan Martín del Potro (4°), renunció al elenco en el 2017.

"Son dos países que no sabemos cómo van a participar por sus jugadores, quizás Zverev no juegue, quizás Del Potro no juegue, pero igualmente Argentina sigue siendo durísimo y Alemania también", dijo a Al Aire Libre.

"Nos deja con muchas interrogantes, pero a la vez muy motivados para llegar de la mejor manera posible como equipo y para afrontar una nueva etapa como equipo que es el Grupo Mundial", sostuvo para luego apuntar a la confianza del grupo que encabeza Nicolás Massú.

"Todo el proceso que hemos hecho nos ha llenado de confianza y creemos que estamos para grandes cosas. Nos tocó un grupo con muchas interrogantes, pero podemos pelearlo de todas maneras", señaló.

"Todo depende de cómo lleguen los jugadores, si nuestros jugadores llegan bien y quizás el argentino no llega tan bien, se nos puede abrir una puerta bien grande", finalizó.

El campeonato se jugará en noviembre en la Caja Mágica de Madrid.