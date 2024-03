Almirón: Obviamente quiero que juguemos mejor, pero había que pasar

El entrenador Jorge Almirón se mostró contento tras el paso de Colo Colo a Fase 3 de Copa Libertadores frente a Godoy Cruz, resaltando el valor del pragmatismo para sacar réditos en el terreno internacional.

"Estoy realmente contento. Desde 2007 que Colo Colo no pasaba una clasificación, sobre todo aquí en casa. Enfrentamos al rival más duro de esta etapa, por algo va puntero en el fútbol argentino. Fue un partido durísimo", señaló en conferencia de prensa.

"El equipo jugó un partido de Copa. Teníamos que pasar. Vamos a mejorar. Si uno ve el juego fue muy trabado y disputado. Por ahí no tuvimos paciencia para jugar y tomó otro tinte. A veces hay que acomodarse cuando las cosas no están tan claras y el equipo lo trabajó", analizó.

"Me siento orgulloso. Obviamente quiero que juguemos mejor, pero había que pasar y el margen a mejorar es bastante grande. Tengo plena confianza que vamos a jugar cada vez mejor", complementó el estratega albo.

Almirón agregó que "uno tiene que estudiar los partidos y los rivales. Cada uno trabajó para el equipo, son partidos muy parejos. La gente nos apoyó muchísimo y es importante. Vamos a mejorar. Estos partidos se trabajan así".

Respecto a la condición física de Arturo Vidal, el técnico indicó que "cualquier otro no habría jugado. Arturo se recuperó y casi no entrenó. Llegó muy esforzado y aguantó medio tiempo. No hay una lesión grave, solo una contractura fuerte que se va a ir recuperando. No sé si va a estar para el domingo".

Tras la clasificación, el "Cacique" tendrá que enfocarse a recibir a Huachipato por la tercera fecha del Campeonato Nacional. Como mencionó Almirón, se jugará este domingo 3 de marzo a las 18:00 horas.