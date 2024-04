Fluminense perdió a una de sus figuras para la visita a Colo Colo por Copa Libertadores

El cuadro brasileño de Fluminense comunicó este sábado la lesión que sufrió el mediocampista André en el partido ante Cerro Porteño Por Copa Libertadores y que lo dejó descartado para la visita a Colo Colo el próximo 9 de mayo por la cuarta fecha de la fase grupal del certamen continental.

En sus redes sociales, el actual campeón del máximo torneo de clubes del continenta comunicó que André “fue diagnosticado con una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha, tras una prueba de imagen. Se conserva el ligamento cruzado anterior, al igual que el menisco”.

André salió en el primer tiempo del partido frente a Cerro Porteño en Paraguay (que terminó 0-0) y debió ser atendido en el campo de juego, ya que tras una jugada trabada, sintió un dolor y no se pudo recuperar, pese a la atención médica.

Se espera que el volante esté cerca de tres semanas fuera de los terrenos de juego, por lo que no estará presente en la visita de Fluminense a Colo-Colo, partido agendado para el próximo 9 de mayo en el Estadio Monumental.

INFORMAÇÃO: O volante André foi diagnosticado com lesão do ligamento colateral medial do joelho direito, após exame de imagem. O ligamento cruzado anterior está preservado, assim como o menisco. O atleta iniciará seu tratamento no CTCC.



Que seja uma boa recuperação ao Melhor… pic.twitter.com/UmiI3icwgV