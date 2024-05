Jorge Almirón: “Son muy pocas veces en la vida que haces partidos así y no ganas”

La caída de Colo Colo 1-0 frente Fluminense dejó muy comprometido al “Cacique” en la Copa Libertadores, y obligado a sumar puntos en los partidos que le quedan, que son en condición de visitantes. Aunque su entrenador Jorge Almirón confía en que pueden salir airosos.

El técnico basó esa confianza en cómo hicieron ver a los brasileños a pesar de la derrota. “El equipo hizo un partido brillante, el resultado es injusto, sometimos al campeón de América, le generamos 24 remates. Nos faltó el gol, todos estamos con esa sensación de bronca”

“Pocas veces un partido así no lo ganas”

Jorge Almirón valoró positivamente lo que hicieron sus dirigidos aunque el resultado no les acompañó: “Son muy pocas veces en la vida que haces partidos así y no ganas. Hoy fue similar a lo que le hicimos en el Maracaná. Jugamos con muchísimo riesgo. Hoy fue mucho más claro que allá. Creo que merecíamos ganar”. El técnico también agregó que “lo fuimos a buscar, generamos muchísimo, tuvimos la posesión, el equipo hizo mérito, si hubiéramos ganado diría cosas como que estoy orgulloso. No te puedo decir que me voy contento, porque perdimos, pero el resultado no opaca lo que hicimos”.

Ganar de visitante y el torneo local

Colo Colo ahora está obligado a conseguir victorias como forastero, y Jorge Almirón confía en que lo lograrán: “hoy demostramos que estamos vivos. La tabla esta pareja, este resultado nos obliga a jugar bien afuera y ganar”.

Respecto del torneo nacional, Almirón señala que hay tiempo para pelearlo. “el equipo se va a reponer y va pelear el campeonato. Queda mucho por recorrer, el equipo se está haciendo cada vez más fuerte. Tenemos la posibilidad de clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Yo prefiero tener esta exigencia, porque los equipos grandes son así. Tenemos mucho por recorrer aún”.

En cuanto al duelo con Audax Italiano ratificó que Arturo Vidal y Leonardo Gil, que hoy no actuaron por estar suspendidos, serán de la partida ya que “la idea es ir con todo y que juegue el equipo que lo hizo hoy”.

El “Cacique” visitará a Audax este domingo a las 15:00 horas (19:00 GMT) en la cancha sintética de La Florida, luego de lo cual se focalizarán en el viaje a Perú donde el miércoles jugarán con Alianza Lima.