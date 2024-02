DT de Godoy Cruz advirtió desgaste de su equipo a la espera de jugar ante Colo Colo

Godoy Cruz, rival de Colo Colo en la segunda fase previa de la Copa Libertadores, derrotó por la mínima Belgrano de Córdoba, y estiró su racha perfecta en el inicio de la Copa de la Liga de Argentina, donde ha ganado sus cuatro encuentros.

Ante ello, su técnico Daniel Oldrá, valoró la victoria aunque dejó ver el desgaste que está teniendo su equipo de cara a la llave ante los albos.

"No vamos a dejar nada. Vamos intentando con los jugadores, lo que ellos me van manifestando sobre el cansancio o no. No queremos producir una lesión porque lo perdemos para todo. Vamos a ir viendo", dijo la noche del sábado.

"El partido ante Unión del próximo martes la mayoría de los que estuvieron hoy seguramente no va a jugar. No creo que se puedan llegar a recuperar. Ustedes vieron hoy, así que seguramente la mayoría van a ser jugadores nuevos", complementó el entrenador.

Por último, el DT puntualizó que "este ya es el cuarto partido en dos semanas. Se hace difícil, con mucho calor. No tenemos mucho tiempo de recuperación. Nosotros hemos sido el equipo que menos recuperación tuvo. Es mucho esfuerzo y no quiero que se me lesione ninguno".

Cabe recordar que albos y mendocinos se medirán en una serie que comenzará el jueves 22 en el Estadio Malvinas Argentinas, y que concluirá una semana después en el Monumental.