DT de Junior destacó las fortalezas de Colo Colo de cara a su choque por Copa Libertadores

Este martes a contar de las 20:30 horas (00:30 GMT) Colo Colo recibirá a Junior de Colombia en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. El partido, que se disputará en el Estadio Monumental, tendrá el condimento de que se jugará solo con hinchas del Cacique y que es un compromiso que tendrá frente a frente a dos elencos que intentarán quedar mejor perfilados de cara a la revancha de la próxima semana en Barranquilla.

Arturo Reyes, DT de Junior, habló con medios cafeteros en la previa del encuentro y resaltó las cualidades del elenco que dirige Jorge Almirón, reconociendo a qué deben estar atentos para realizar un buen cometido en la cancha “David Arellano”.

“La verdad es que por lo que hemos visto, Colo Colo será un rival que intentará marcar muy rápido. En los partidos que hemos visto, presiona los primeros minutos muy fuerte, entonces tendremos que buscar estrategias para que no levanten tanto centro. En 6 partidos, han levantado 110 centros, que es un número bastante alto. Hay que intentar que no ganen la banda, la línea y no terminen rematando de afuera. Nosotros tenemos que ser un equipo bastante concentrado”, apuntó en diálogo con El Heraldo.

Junior, que clasificó como primero del Grupo D de la Copa Libertadores con 10 puntos, 7 de ellos fueron obtenidos en calidad de visita, en la actualidad atraviesa un momento bastante irregular en el plano local, algo que no inquieta al DT de los “Tiburones” ya que sabe que estos duelos coperos son compromisos especiales.

“Estos partidos son diferentes, esta fase es compleja y a medida que uno vaya avanzando, este torneo se vuelve difícil. Esperamos mantener lo del semestre anterior y tenemos un equipo con más tiempo de trabajo”.

El estratega no quiso confirmar la alineación que utilizará en el recinto de Macul, pero adelantó que no habrán muchas modificaciones a lo que habitualmente vienen realizando en el certamen cafetero.

“No habrá mucha sorpresa en la alineación. Junior tiene una nómina que juega regularmente, a lo sumo habrá dos cambios”, cerró.