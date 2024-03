El aviso de Lucas Barrios a Colo Colo por Trinidense: "Están haciendo historia"

Colo Colo visita este miércoles a Sportivo Trinidense en Paraguay por la fase 3 de la Copa Libertadores, y si bien asoma como favorito en virtud de su historia, desde tierras guaraníes el exatacante albo Lucas Barrios advierte que el cuadro trinitario será un rival complicado.

"Nosotros sabemos los jugadores de fútbol que no es cómo estés en el Campeonato Nacional, esto es una copa internacional. Lo vivimos en 2009 con Colo Colo, que íbamos muy bien y le ganamos a Palmeiras de visitante y veníamos mal en el torneo", expresó en conversación con ESPN ante el mal momento que vive el club en el torneo guaraní, donde es último.

"Eso no será factor. Trinidense tiene gran equipo, nosotros el año pasado hicimos un buen campeonato donde clasificamos. En el segundo semestre yo me había venido a Luqueño. Es un equipo dinámico, rápido, de jugadores en ataque importantes y de velocidad. Será un lindo partido en una cancha que está preparada para el juego de los dos", añadió.

"Tiene jugadores, en estos partidos hay una preparación especial y están haciendo historia. Es un club ordenado que acaba de conseguir lo internacional porque cualquiera de los dos equipos se queda con algo internacional. En Colo Colo es importante jugar Libertadores, lo viví y te lo exige la gente, pero en el caso de que sea negativo, jugarán Sudamericana. Los dos se juegan mucho, pero en este caso el más grande tiene la responsabilidad", añadió.

Por último, Barrios sostuvo: "Esperemos ver un lindo partido, le tengo un cariño enorme a los dos equipos. Le tengo cariño a Trinidense y uno le desea lo mejor, pero no puedo dejar de pensar en Colo Colo porque tengo una historia y cada vez que uno lo sigue, hoy están acá, me hubiese gusto ir a verlos si no jugaba al mismo horario", expresó.